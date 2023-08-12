مكاري: لا احترام لأصحاب "مهنة المتاعب"

كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري في منصة “إكس”: “اتصلت بالصحافي أحمد عواضه، صاحب موقع “منكم ولكم” الاخباري للاطمئنان عليه بعد تعرضه لهجوم جسدي على خلفية موضوع استقصائي يتناول فيه عمل المسالخ.

واكدت له متابعتي للحادثة عند القضاء والجهات المعنية. أستنكر ما حصل مع الصحافي احمد عواضه الى اقصى الحدود واؤكد وجوب احترام اصحاب “مهنة المتاعب” وصون كرامتهم في سبيل الكلمة الحرة”.

اتصلت بالصحافي #احمد_عواضه

صاحب موقع "منكم ولكم" الاخباري للاطمئنان عليه بعد تعرضه لهجوم جسدي على خلفية موضوع استقصائي يتناول فيه عمل المسالخ واكدت له متابعتي للحادثة عند القضاء والجهات المعنية.

استنكر ما حصل مع الصحافي احمد عواضه الى اقصى الحدود واؤكد وجوب احترام اصحاب "مهنة… — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) August 12, 2023