مكاري يكشف: فرنجية لن يستمرّ في ترشّحه للرئاسة في هذه الحالة!

أكّد وزير الإعلام زياد مكاري أنّ “المرشّح الرئاسي سليمان فرنجية لن يستمرّ في ترشّحه في حال لم يلمس موقفًا إيجابيًا من دول الخليج والدول العربية تجاه هذا الترشّح، وهو ليس في وارد تكرار تجربة الرئيس ميشال عون”.

واعتبر مكاري في حديث لـ”الحرة”، أنّ “علاقة أي مرشّح مع دول الخليج ومع المحيط العربي هي شرط أساسي لأيّ مرشّح وهذه قناعة راسخة لدى فرنجيه وفريقه”.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان التقى رئيس النظام السوري بشّار الأسد الأسبوع الماضي، أجب: “لن أنفي ولن أؤكّد”. أما عن لقاء الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون فنفى حصول اللقاء، واضعًا الزيارة في إطار إطلاع الفرنسيّين على الضمانات التي طلبوها كاشفًا عن بنودها:

– موضوع العلاقة مع الخليج.

– الإستراتيجية الدفاعية.

– موضوع تهريب الكبتاغون.

– موضوع النازحين السوريين.

– وسلاح حزب الله.

وعن امتناع الأحزاب المسيحية الثلاثة عن التصويت لفرنجيّة، أكّد مكاري أنّه “قادر على الحصول على ثلث أصوات المسيحيين في انتخابات الرئاسة من شخصيات مسيحيّة مستقلّة وأخرى ربما من التيار الوطني الحرّ”.

وعن جلسة مجلس الوزراء يوم غد، أكّد “أنّ هناك توافقًا على إقرار بند زيادة للعاملين في القطاع العام بناء على تقرير وزير المال حول الإيرادات”.

وعن احتفالية بيروت عاصمة الإعلام العربي، أكّد “أنّها ستُقام في 15 أيار المقبل، نافيًا وجود أيّ ضغوطات سياسية من أجل تأجيل الفعالية، إنّما على العكس فهي يبرز دور العاصمة اللبنانية على الصعيد الإعلامي.”

وفي الملفّ الإعلامي، نفى “وجود أيّ تضييق على الحريّات الإعلاميّة في لبنان، وأنّه قام بإدخال تعديلات على قانون الإعلام ليصار إلى مناقشته وإقراره بصيغة جديدة.”