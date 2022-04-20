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مكافأة أميركية ضخمة لمن يأتي بمعلومات عن "ممولَي حزب الله"!

20 - أبريل - 2022
وزارة الخارجية الأميركية

وزارة الخارجية الأميركية

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كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عبر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لها، عن مكافأة مالية تصل الى 10 ملايين دولار لمن يأتي بمعلومات عن الأنشطة المالية لممولي حزب الله حسيب حدوان وعلي الشاعر.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج عبر تويتر صورتي حدوان والشاعر. وكتب: “عنا مكافأة تصل لـ10 ملايين دولار لمعلومات عن ممولي حزب الله حسيب حدوان وعلي الشاعر”.

وأضاف: “أنشطة حزب الله الإرهابية في لبنان بتكفي لتعطي كل لبناني 10 ملايين سبب ليبلغ عن عمليات حدوان والشاعر المالية واللي اعمالون عم بتضر اللبنانيين في الداخل والخارج”.

وطلب الحساب التابع للخارجية الأميركية مراسلتهم على الرقم التالي: 0012022941037

وأشارت الصورة المنشورة ضمن التغريدة الى تورّط حدوان والشاعر بعمليات جمع أموال من الخارج لصالح حزب الله.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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