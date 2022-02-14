مكافأة مالية لمن يملك معلومات عن سليم عياش المتورّط في اغتيال الشهيد رفيق الحريري

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الاميركية تقديم مكافأة تصل الى 10 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن المطلوب “سليم عياش” العضو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والمتورّط في اغتيال الشهيد رفيق الحريري.

وجاء ذلك في تغريدة عبر تويتر عرّف فيها الحساب عن سليم عياش على انه عضو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى اوامرها مباشرة من حسن نصرالله. ادين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. اذا كان بامكانك تقديم المعلومات عنه فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. وأرفق التغريدة برقم هاتف خاص بالبرنامج.

وسليم عياش المعروف ايضا باسم جابر هو عضو بارز في الوحدة 121 وهي فرقة اغتيالات تابعة لتنظيم حزب الله. وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد ادانت عياش وحكمت عليه غيابيا بخمسة احكام متتالية مدى الحياة لتورطه في تفجير شاحنة مفخخة في شباط 2005 والتي استشهد فيها رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصا.

وطلب البرنامج المعروف باسم rewards for justice ممن لديه معلومات عن المطلوب ارسالها عبر تلغرام او سغنال او واتساب او عبر خط الاتصال الخاص على متصفح تور.

سليم عياش هو عضو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة من حسن نصر الله. أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة. 0012022941037 pic.twitter.com/wTHJzeo9fO — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) February 14, 2022