الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود بين العماد عون وسليم

منذ 41 دقيقة
A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد.

وكان البحث في المهام التي تقوم بها وحدات الجيش في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي للنازحين السوريين الى الأراضي اللبنانية.

وخلال اللقاء جرى الحديث عن دور الجيش في قطاع جنوب الليطاني في ارساء الاستقرار والطمأنينة في المنطقة.

وكان تأكيد على ان الجيش يبقى المؤسسة الضامنة للأمن والإستقرار بفضل تضحيات العسكريين وتفانيهم المستمر ذودا عن الوطن.

من جانبها، اشارت قيادة الجيش الى ان “العماد عون زار الوزير سليم وشكره على تقديمه التعازي بالضابطين اللذَين استشهدا على أثر تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نعمة افرام
    افرام: الهدف الأساسي هو الوصول إلى سعادة المواطن
    النائب فريد البستاني
    البستاني: تعودنا أن ندير شؤون الدولة "على الهوارة"
    لبنان - تعبيرية
    ماذا يفيد اللبناني لو ربح اللامركزية وخسر السيادة والقرار؟

    الأكثر قراءة

    مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
    تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟
    شعار تطبيق واتساب
    واتساب.. مزايا رائعة قادمة لتحسين واجهة المستخدم