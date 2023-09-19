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مكتب أيوب يردّ على مكتب ميقاتي

منذ 7 دقائق
غادة أيوب

غادة أيوب

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أصدر المكتب الإعلامي للنائبة غادة أيوب البيان الآتي: “لو أن المكتب الاعلامي لدولة الرئيس نجيب ميقاتي ردّ على المعلومات والأسئلة المشروعة التي طرحها المرصد الاوروبي لنزاهة لبنان عن كيفية صرف حقوق السحب الخاصة والتي علّقت عليها النائبة أيوب بتغريدة، لكان علم أنها ليست من دعاة التشهير ولا الحملات”.

أضاف: “فحكومتكم يا دولة الرئيس هي من أهدرت ما يقارب المليار دولار من حقوق السحب الخاصة من دون أي مسوغ قانوني لكنها في الوقت نفسه لم تجد مصدراً لتمويل الإنتخابات البلدية والاختيارية”.

وختم: “فإذا كانت كلمة “هدراً” قد أزعجتكم فلتتفضلوا وتشرحوا للبنانيين كيف صرفت حكومتكم حقوق السحب الخاصة والاحتياطي الإلزامي وبأي سند قانوني”.

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