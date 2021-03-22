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مكتب الرئاسة يدحض ورقة الحريري… “قديمة”

منذ 6 ساعات
القصر الجمهوري في بعبدا - لبنان

القصر الجمهوري في بعبدا - لبنان

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أشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى أن النص الذي وزعه المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف، وليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزّع سابقاً.

يذكر أنه صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري البيان الاتي: “منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الامر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفا لدى كل اللبنانيين.

وأسف المكتب الاعلامي للرئيس الحريري بشدة اقحام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ببيان لتضليل اللبنانيين وتزوير الحقائق والوثائق.

وذكر ان الحريري عندما قال من القصر الجمهوري ما حرفيته: “مبارح ارسلي تشكيلة كاملة من عندو فيها توزيع للحقائب على الطوايف والاحزاب، مع رسالة بيقلي فيها انو من المستحسن عبيها. بتضمن الورقة تلت معطل لفريقو السياسي، بـ18 وزير او 20 أو 22.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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