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مكتب القاضي عويدات يرد على تحالف متحدون

منذ 17 دقيقة
القاضي غسان عويدات

القاضي غسان عويدات

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صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات البيان التالي:

“تم التداول اعلاميا ببيان صادر عن مجموعة تطلق على نفسها اسم متحدون- المحامي رامي عليق- بأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اوكل المحامي اكرم عازوري للدفاع عنه، فيما الحقيقة أنّ الوكالة المجانية للمحامي اكرم عازوري قائمة من زمن لكي يتولى مكتبه ملاحقة مراجعات لاشخاص مثل المحامي عليق اللذين يخاصمون اصحاب المسؤوليات استجداء للشهرة، علما انه بعد مراجعة المحامي عازوري تبين أنّ محكمة التمييز بعدما ردت طلب التنحي -الرد- حكمت على المحامي عليق بعطل وضرر لمصلحة النائب العام التمييزي وان مكتب المحامي بصدد تنفيذ الحكم لمصلحة صندوق تعاضد القضاة”.

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