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مكتب رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلف مصمّم على التفرّد بتشكيل الحكومة

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 5:50 مساءً
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

“انّ البيان الذي صدر اليوم عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي. وحرصاً على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالاشارة الى انّ الرئيس المكلف من خلال ما جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضاً الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استنادا الى المادة ٥٣ من الدستور. وهذه النقطة الاساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصاً انّ التفرد هو نقيض المشاركة”.

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