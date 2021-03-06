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مكتب رئاسة الجمهورية: مواقف عون تصدر عنه شخصياً أو عبر مكتبنا

6 - مارس - 2021
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“تتناقل وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها، كلاما تنسبه حينا الى “أوساط بعبدا”، وحينا آخر الى “مصادر مقرّبة من رئاسة الجمهورية”، وغيرها من التوصيفات.

يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، مرة جديدة، ان مواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصدر عنه شخصيا، او عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، ولا تُنسب الى “زوار” او “مصادر مطلعة” او “أوساط مقربة” الخ…، لأنّ ما يُنسب الى هذه الجهات لا أساس له من الصحة ولا يمكن الاعتداد به.

امّا بالنسبة الى ما يصدر عن عدد من رؤساء الكتل النيابية من مواقف، فهي تعكس وجهات نظرهم هم من الأحداث، وهذا حقهم الطبيعي انطلاقا من مواقعهم السياسية.

ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يجدد دعوة وسائل الاعلام للعودة اليه في كل ما يتعلق بمواقف فخامة الرئيس في أي موضوع كان”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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