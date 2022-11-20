الأحد 26 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 20 نوفمبر 2022 |
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مكتب شقير: ما رُوّج له غير صحيح ‏

منذ ساعتين
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير

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أكد المكتب الإعلامي لرئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن “ما تم الترويج له عن التوصل لإتفاقات بين القطاع ‏الخاص اللبناني ونظيره الليبي خلال زيارة وفد إتحاد الغرف التجارية الليبية الى لبنان غير صحيح”.‏

وأشار في بيان الى أن “الزيارة كانت مفاجئة في حين أن المباحثات كانت عامة تم خلالها إستعراض حاجات ليبيا الإقتصادية ‏والإمكانات المتوفرة في لبنان، وهذا ما تم الإعلان عنه حينها في بيان صادر عن مكتب الهيئات الإقتصادية الإعلامي”.‏

وأكد أن “الجانب اللبناني وخصوصاً شقير شدد خلال الإجتماع على ضرورة معالجة المشكلة السياسية التي لا تزال عالقة بين البلدين، ‏والمتمثلة بقضية الإمام المغيب موسى الصدر، “التي نعتبرها قضية وطنية لا يمكن تجاوزها على الإطلاق‎”.‎

وأعلن البيان الدعم الكامل للجهود التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل الوصول لكشف مصير الإمام موسى الصدر ‏ورفيقيه، مؤكداً أن حل هذه القضية الوطنية يشكل بالنسبة للهيئات الإقتصادية والقطاع الخاص اللبناني، مدخلاً لا بد منه للبدء بعمليات ‏التعاون الإقتصادي بين البلدين”.‏

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