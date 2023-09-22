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مكتب عون: غرف سوداء... لا تُصدّقوها!

منذ 44 دقيقة
ميشال عون

ميشال عون

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، التوضيح الآتي:

نشرت صحيفة “النهار” في عددها الصادر اليوم الجمعة ٢٢ ايلول ٢٠٢٣، كلاماً نسبته إلى الرئيس العماد ميشال عون وادّعت أنه نقلاً عن “إعلامي صديق مقرّب”.

ان المكتب الإعلامي للرئيس عون يعود ويؤكّد أن مواقف الرئيس عون يعبّر عنها في بياناته الرسمية وإطلالاته الإعلامية، وما خلا ذلك يندرج في إطار التلفيقات والشائعات، خصوصاً عندما يكون الكلام منسوباً إلى “مصادر مقرّبة، وزوّار، وأصدقاء”… والتي تعني في العادة غرفاً سوداء لاختلاق الكذبة ودعمها وتسهيل نشرها.

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