الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
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مكتب فياض: الوزير متمسك بباخرة الفيول

منذ 43 دقيقة
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

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جدد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض “تأكيده أمام اللبنانيين رداً على بعض الإعلام المعروف الانتماء والاهواء تمسك الوزير بباخرة الفيول التي تؤمن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي وحتى آخر لحظة، وهو مستعد لإجراء مناقصة جديدة بالأمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد لاِستقدام باخرة جديدة تؤمن استدامة وزيادة في ساعات التغذية للمواطنين ضمن خطة الطوارئ الوطنية”.

وأشار إلى أن “إعادة الباخرة جاء بطلب من رئيس اللجنة أي رئيس الحكومة خلال اتصال هاتفي بتاريخ 30 آب المنصرم أكد خلاله عدم القدرة على فتح إعتماد مصرفي بالدولار الاميركي لتغطية ثمن شحنة الفيول لزوم معامل الكهرباء لا اليوم ولا غدا. عندئذ، قام الوزير فياض بمراسلة اللجنة وأمن إلغاء عقد الشراء مع شركة Coral Energy DMCC من دون أن يرتب ذلك أي كلفة على الدولة، وأعيدت الباخرة مع العلم أنه لو تم السير بالشراء لنتج من ذلك وفر بلغ بحدود مليوني دولار للشحنتين كفرق أسعار”.

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