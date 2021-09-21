الثلاثاء 14 صفر 1443 ﻫ - 21 سبتمبر 2021 |
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مكتب قهوجي ينفي لقاءه الراعي قبيل موعده مع القاضي البيطار

منذ 31 دقيقة
جان قهوجي

جان قهوجي

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أكد المكتب الإعلامي للعماد جان قهوجي في بيان، أنه “ومنذ خروجه من قيادة الجيش، لم يعد على تواصل مع القادة السياسيين ولا الروحيين، ولا سيما البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي لم يره منذ أكثر من 5 سنوات ولم يجتمع أو يلتق به، وبالتالي فإن كل المعلومات حول زيارة العماد قهوجي لبكركي، ولقائه البطريرك الراعي وطلب تدخله في التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت، قبيل الموعد الذي حدده القاضي طارق البيطار للإستماع إلى إفادته، كل هذه الأمور لا تفتقر إلى الدقة فحسب، بل ملفقة بالكامل ولا أساس لها، ومن نسج الخيال.

وأكد قهوجي حرصه على الوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء كارثة انفجار مرفأ بيروت، ولن يألو جهدا في وضع كل المعلومات التي يملكها بتصرف القضاء، في سبيل تحقيق العدالة، وهو انطلاقا من ذلك، وحرصا منه على جلاء الحقائق كاملة، حضر في كل مرة جلسات التحقيق المحددة له مع المحقق العدالي السابق، والحالي، وأبدى كل التعاون مع التحقيق، كما أنه مستعد للمثول مجددا متى ما طلب منه، لأنه كما يؤكد دائما تحت سقف القانون وبتصرف العدالة”.

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