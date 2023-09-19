مكتب مفتي عكّار يوضح حقيقة "الإشكال" مع مرافقي مفتي الجمهورية!

صدر عن المكتب الإعلامي لمفتي عكار الشيخ زيد زكريا التوضيح التالي: “تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا عن وقوع إشكال مع مرافقي سماحة مفتي الجمهورية، يهمنا أن نوضح أنّ الخبر غير صحيح ولم يحصل أي إشكال، بل جلّ ما حصل كان مجرد ترتيبات لوجستية في مواقف سيارات دار الفتوى فقط، فحصل سوء تفاهم بين حرس دار الفتوى وبين شرطي إحدى البلديات، لذا لزم التنويه.

ونطالب المواقع الإلكترونية بتوخي الدقة وعدم نشر الإشاعات التي يبثها المصطادون بالماء العكر، ونطالبها بنشر هذا التوضيح على صفحاتهم عملًا بقانون المطبوعات والنشر وحق الرد”.