الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مكتب مفتي عكّار يوضح حقيقة "الإشكال" مع مرافقي مفتي الجمهورية!

منذ 3 دقائق
مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا

مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا

A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الإعلامي لمفتي عكار الشيخ زيد زكريا التوضيح التالي: “تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا عن وقوع إشكال مع مرافقي سماحة مفتي الجمهورية، يهمنا أن نوضح أنّ الخبر غير صحيح ولم يحصل أي إشكال، بل جلّ ما حصل كان مجرد ترتيبات لوجستية في مواقف سيارات دار الفتوى فقط، فحصل سوء تفاهم بين حرس دار الفتوى وبين شرطي إحدى البلديات، لذا لزم التنويه.

ونطالب المواقع الإلكترونية بتوخي الدقة وعدم نشر الإشاعات التي يبثها المصطادون بالماء العكر، ونطالبها بنشر هذا التوضيح على صفحاتهم عملًا بقانون المطبوعات والنشر وحق الرد”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء الياس البيسري والسفيرة القبرصية في لبنان ماريا حجي تيودوسيو
    ملف النزوح السوري على طاولة البيسري وسفيرة قبرص
    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس نجيب ميقاتي
    غوتيريش يُقدّر "سخاء لبنان": سنعمل على زيادة دعم الأسر الأكثر فقرًا
    عباس الحلبي
    وزير التربية يوقف العمل بقرارات حسم رواتب المعلّمين

    الأكثر قراءة

    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    رئيس تركيا تابع شخصياً هذا الأمر!