مكتب مكافحة المخدرات أتلف كميات من المواد المخدرة المضبوطة.. إليكم التفاصيل

أتلف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، كميات من المخدرات المضبوطة لديه، بتاريخ 5-10-2022، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص، في مكانٍ داخل ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية، وفي حضور كل من: المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد مارون الخوند، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد بشار الخطيب، الرائد قاسم صفوان أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.

من أبرز المخدّرات المضبوطة التي تمّ تلفها هي:

– /3,328/ طن حشيشة كيف

– /374,7/ كلغ باز كوكايين

– /400/ كلغ كوكايين

– /6,609/كلغ هيرويين

– /3750158/ حبة كبتاغون

– /29,036/ كلغ سالفيا

– /25565/ حبة “XTC”

– /58684/ حبة ترامادول

– /47293/ حبة كاريزول

– /1176/ حبة ريفوتريل

– /5177/ حبة بنزكسول

– /1552/ زجاجة كيتامين

– /951/ زجاجة كيناكيمو

– /383/ زجاجة دواء مخدّر” سيمو”

– /1010/ طابع “LSD”