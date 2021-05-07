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مكتب ميقاتي يوضح ما حصل أثناء مروره في عكار لتدشين مسجد

7 - مايو - 2021
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أوضح المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي أنه صباح اليوم، وفي اثناء مرور الرئيس ميقاتي في عكار في طريقه لتدشين أحد المساجد المشيد من “جمعية العزم والسعادة الاجتماعية”.

وقال في بيان: “صودف حصول تحرك شعبي في المحلة اعتراضا على أزمة المحروقات، فعبرت سيارة الرئيس ميقاتي، الا ان المحتجين قاموا، بعد وقت، برمي الحجارة على سيارة مرافقة بقيت في المكان وتحطيم زجاجها، من دون معرفتهم لمن تعود السيارة، فقام احد العناصر الامنية باطلاق النار في الهواء لابعاد المحتجين والدفاع عن نفسه ومن كان معه في السيارة، وانتهت المسألة عند هذا الحد”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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