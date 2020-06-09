مكتب ناجي: لا علاقة لنا باطلاق النار بالهواء على المحتجين في طرابلس

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أصدر مكتب طه ناجي البيان التالي، “تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن بعض المحتجين أمام المبنى الذي يقطنه الدكتور ناجي واللواء أشرف الريفي تعرضوا لإطلاق نار في الهواء”.

وأوضح للجميع أنه لا علاقة لنا بهذا الأمر. وتمنى للمحتجين النجاح في تحقيق المطالب المحقة ومعالجة هموم المواطن ولا سيما في مدينتنا الحبيبة طرابلس.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه خلال إطلاق حراس منزل الوزير السابق أشرف ريفي النار في الهواء لتفريق بعض المتظاهرين.

وكان محتجون قد تجمعوا أمام منزل ريفي في ظل انتشار عناصر الجيش في المكان، ورددوا هتافات منددة بالسياسيين.