الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مكتب نتنياهو: إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة إذا تمكن لبنان من نزع سلاح حزب الله

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 11:28 صباحًا
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا رسميًا أشاد فيه بـ «الخطوة المهمة التي اتخذتها حكومة لبنان برئاسة الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام».

وجاء في البيان أن «القرار الأخير لمجلس الوزراء في لبنان بالعمل على نزع سلاح حزب الله حتى نهاية عام 2025 كان قرارًا جوهريًا».

واعتبر مكتب نتنياهو أن هذا القرار يمثل «فرصة للبنان لاستعادة سيادته، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والجيش والحكم – دون تدخل أو نفوذ من جهات غير دولتيّة».

وفي ضوء هذا التطور، أعلن مكتب نتنياهو استعداد إسرائيل للتعاون مع لبنان، مشيراُ إلى أن إسرائيل مستعدة «لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معًا نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للبلدين».

وأضاف البيان أنه «إذا اتخذت قوات الأمن اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ بدورها خطوات متبادلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

واختتم البيان بالقول: «الآن هو الوقت لأن تتقدم إسرائيل ولبنان بروح من التعاون، مع التركيز على الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله وتعزيز الاستقرار والازدهار في كلا البلدين».

    المزيد من أخبار لبنان

    الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ
    سلسلة إجراءات للصندوق الوطني للضمان لدعم المضمونين وأصحاب العمل
    عناصر من حزب الله
    مسؤول إيراني: خطة نزع سلاح حزب الله مؤامرة ولن تنجح أبداً
    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
    وزير الدفاع يصل إلى دولة الكويت

    الأكثر قراءة

    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
    علما السعودية ولبنان
    مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!