مكتب نتنياهو: إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة إذا تمكن لبنان من نزع سلاح حزب الله

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا رسميًا أشاد فيه بـ «الخطوة المهمة التي اتخذتها حكومة لبنان برئاسة الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام».

وجاء في البيان أن «القرار الأخير لمجلس الوزراء في لبنان بالعمل على نزع سلاح حزب الله حتى نهاية عام 2025 كان قرارًا جوهريًا».

واعتبر مكتب نتنياهو أن هذا القرار يمثل «فرصة للبنان لاستعادة سيادته، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والجيش والحكم – دون تدخل أو نفوذ من جهات غير دولتيّة».

وفي ضوء هذا التطور، أعلن مكتب نتنياهو استعداد إسرائيل للتعاون مع لبنان، مشيراُ إلى أن إسرائيل مستعدة «لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معًا نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للبلدين».

وأضاف البيان أنه «إذا اتخذت قوات الأمن اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ بدورها خطوات متبادلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

واختتم البيان بالقول: «الآن هو الوقت لأن تتقدم إسرائيل ولبنان بروح من التعاون، مع التركيز على الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله وتعزيز الاستقرار والازدهار في كلا البلدين».