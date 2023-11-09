الخميس 25 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023 |
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مكتب وزير الدفاع: هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة

منذ 8 دقائق
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

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أوضح المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في بيان أنه “تناقلت وسائل اعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة صباح اليوم، ان وزير الدفاع قدم الى رئيس الحكومة لائحة بأسماء ضباط في الجيش لتعيينهم في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني. واجتهدت بعض وسائل الاعلام في تحليلات وروايات معروفة المصدر . ان هذه الاخبار لا اساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً، وهي تندرج في سياق الحملات المنظمة التي تتولاها جهات معنية تتولى الترويج لتسريبات لا تنطبق مع الواقع ، لا بل تسيء الى المؤسسة العسكرية خلافا لما يروج له هؤلاء المسربين من حرص على الجيش ودوره في هذه الظروف العصيبة”.

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