الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
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مكتب وزير العمل يرد على الاسمر: كلام غير صحيح

منذ 10 دقائق
وزير العمل مصطفى بيرم

وزير العمل مصطفى بيرم

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صدر عن مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، البيان الآتي:

“ردًّا على ما ورد في تصريح للنائب سعيد الأسمر من كلام غير صحيح جملة وتفصيلا حول ترخيص الوزير لنقابات التحول الرقمي في فترة تصريف الاعمال، حيث نشير إلى أنه كان من الأفضل للنائب المذكور أن يتواصل مع وزارة العمل مباشرة أو يرسل أحدا من قبله للتأكد مما أدلى به بدلا من ان يتورط في توجيه كلام لا أساس له ابدا حول ترخيص الوزير لنقابات متعلقة بالتحول الرقمي في فترة تصريف الاعمال، حيث يمكن لأي مواطن أن يتأكد من ذلك من خلال شفافية الإطلاع على سجلات الوزارة كما والجريدة الرسمية.

وننصح النائب الأسمر ألا يكون ممرا أو منبرا لجهات محرضة نعرفها تماما تزوده بمعلومات لا أساس لها من الصحة تماما حفاظا على الصدقية، أما باقي كلامه فلا داعي لتفنيده لأنه بني على أساس غير صحيح إطلاقا”.

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