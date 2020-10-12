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مكتب وزير المال يرد على الجدل في ما خص تخصيص مبلغ مليون ليرة للتلاميذ

منذ 21 ساعة
وزير المال غازي وزني

وزير المال غازي وزني

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، البيان الآتي:

رداً على الجدل القائم حول اقتراح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب تخصيص مبلغ مليون ليرة لبنانية لتلامذة القطاع الرسمي والخاص والمعاهد، يهم المكتب الإعلامي أن يوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وبالتالي نطاق مهماتها القانونية ضيق ولا يمكن أن يرتّب عليها أي أعباء مالية جديدة.

ثانياً، إن تقديم المساعدات الطلابية التي تبلغ ما يقارب الألف مليار ليرة لبنانية يحتاج إلى قانون يقرّه مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي لهذا المبلغ.

ثالثاً، إن موافقة الوزير وزني على المساعدات الطلابية أتت نتيجة اللقاء الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناء على طرح الحاكم بتنفيذ آلية الدعم من خلال المصرف المركزي.

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