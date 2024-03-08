مكمن مُحكم يوقع بعصابة.. إليكم التفاصيل

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ ان “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات من منطقة البترون وضواحيها.

على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت هذه الشعبة الى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم كل من:

ع. ر. ن. (مواليد عام 1999، فلسطيني)

ن. ع. (مواليد عام 1996، فلسطيني)

ا. ع. (مواليد عام 1991، فلسطيني)

بتاريخ 1-3-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من رصدهم على متن سيارة نوع “هيونداي” لون جردوني تحمل لوحة مزوّرة في محلة البترون، فنصبت لهم مكمناً محكمًا أسفر عن توقيفهم وضبط السيارة التي كانوا على متنها. وبتفتيشهم والسيارة، عُثِرَ على أدوات تُستَخدَم في عمليات السرقة، وخوذة دراجة آلية، وخنجر، عائدين لإحدى ضحاياهم.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليات سرقة دراجات آلية من منطقة البترون وضواحيها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.