الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مكي: متشوقون لسماع خطة الجيش.. ولكل حادث حديث

منذ ساعتين
وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي

وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي

A A A
طباعة المقال

وصف وزير التنمية الادرية فادي مكي في حديث لـ”صوت لبنان” الاجواء السابقة لانعقاد جلسة اليوم الجمعة الوزارية بـ”المطمئنة”، بحيث يعي الجميع حجم المسؤوليات الواجبة والايلة الى انجاح المساعي والذهاب بالبلاد الى اخراج مشرف يرضي الافرقاء كافة ويحفظ هيبة وقوة مؤسسة الجيش اللبناني والهيئات الدستورية ويضع ضمنا سلة المخاوف والهواجس على طاولة النقاش.

وفي ما خص مصير مسار جلسة اليوم الوزراية، نفى مكي امتلاكه الاجوبة، لافتا الى تشوق وزراء ”الثنائي الشيعي” للاستماع على مضمون خطة الجيش، اضافة الى مناقشة ما ادرج من بنود ادارية اخرى، موضحا ان لا اشكالية في الذهاب الى عقد جلسة وزارية او حصول اي نقاش انما المشكلة تكمن في ما قد يحصل بعيدها او في خلالها غير انه من السابق لاوانه الاشارة الى وجود سيناريوهات ذات صلة والمترواحة ضمنا ما بين الاستماع الى الخطة لانفة الذكر او اخذ العلم بها، واصفا اولوية طرح البنود بـ”التفصيل المتروك” البتّ به للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، مؤكدا اتجاه وزراء “الثنائي الشيعي” للمشاركة في الجلسة واما تفاصيل ما بعدها فمرهونة لمجريات التفاوض وآلية الاخراج، حيث تترك المسائل الهامة لوقتها ولكل حادث حديث

    المزيد من أخبار لبنان

    أزمة المياه على طاولة اتحاد بلديات كسروان – الفتوح
    لشيخ بهاء الحريري مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
    الحريري بعد لقائه المفتي دريان: كانت مناسبة للتأكيد على الاعتدال ووحدة الصف
    سجن - تعبيرية
    توقيف مروّج مخدّرات ينشط بين الدّامور والسعديّات والجيّة

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    العلم اللبناني
    "نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
    العلم الايراني وعلم حزب الله
    أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة