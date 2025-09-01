مكي من بعبدا: إنطلاق عملية وضع خطة شاملة لاصلاح القطاع العام

زار وزير التنمية الإدارية فادي مكي رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا.

وقال بعد اللقاء: “أطلعتُ الرئيس عون على خطة عمل مشروع “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030″، الهادف إلى تحديث الإدارة وإرساء عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، بحيث يكون المواطن في قلب الخدمة وتُستعاد الثقة بمؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة”.

وأضاف: “يقوم المسار الإصلاحي على ثلاث مراحل: تنتهي الأولى مطلع تشرين الأول، تليها الثانية قبل نهاية العام، أما المرحلة الثالثة فتُنجَز مع اكتمال التحوّل الشامل بحلول عام 2030، بحيث نصل إلى قطاع عام حديث، رقمي ومرن، يعتمد على كفاءات بشرية مميزة ومبدعة”.