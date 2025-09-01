الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مكي من بعبدا: إنطلاق عملية وضع خطة شاملة لاصلاح القطاع العام

منذ 6 دقائق
A A A
طباعة المقال

زار وزير التنمية الإدارية فادي مكي رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا.

وقال بعد اللقاء: “أطلعتُ الرئيس عون على خطة عمل مشروع “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030″، الهادف إلى تحديث الإدارة وإرساء عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، بحيث يكون المواطن في قلب الخدمة وتُستعاد الثقة بمؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة”.

وأضاف: “يقوم المسار الإصلاحي على ثلاث مراحل: تنتهي الأولى مطلع تشرين الأول، تليها الثانية قبل نهاية العام، أما المرحلة الثالثة فتُنجَز مع اكتمال التحوّل الشامل بحلول عام 2030، بحيث نصل إلى قطاع عام حديث، رقمي ومرن، يعتمد على كفاءات بشرية مميزة ومبدعة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    السفير المصري لدى لبنان علاء موسى
    السفير المصري: حصر السلاح بيد الدولة أمر لبناني داخلي
    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون اطلع من سلام على نتائج زيارته لمصر
    توقعات الطقس
    كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

    الأكثر قراءة

    كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
    رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية