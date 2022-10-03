ملاحظات لبنانية على مسودة اتفاق الترسيم... والردّ خلال 48 ساعة

أكد النائب الياس بو صعب أن هناك ملاحظات للجانب اللبناني على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية وسيتم إرسال الرد خلال 24 أو 48 ساعة.

يذكر أنه أعلن بو صعب، أنّ لبنان لم يتخلّ عن أي جزء من حقوقه البحرية ولن يدفع أيّ تعويضات للعدوّ الإسرائيلي في موضوع ترسيم الحدود البحرية.

وأكد بو صعب، في دردشة مع الإعلاميين في مجلس النواب، قبيل مشاركته في اجتماع استشاري – تقني – عسكري يُعقد في القصر الجمهوري، أنّ “الجو إيجابي جداً وهذا واضح من خلال اعتراف الفريق الآخر أنّ لبنان نال أكثر من الطرف الآخر”.

وأوضح أن لبنان كان في موقع متقدّم في المفاوضات من خلال الموقف الموحد وعامل القوّة المعروف لدى الجميع والدبلوماسية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان لبنان سينتظر الموقف الإسرائيلي قبل الإفصاح عن موقفه، قال بو صعب: “ما تقول فول قبل ما يصير بالمكيول، وفي آخر صيغة وصلتنا لدينا تعديلات عليها والشياطين تكمن في التفاصيل”.

كما كشف أنّه “كان هناك خلاف أساسي قبل أسبوعين من شأنه أن يطيح بالاتفاقية ولكن هذا الخلاف تبدّد خلال الزيارة الأخيرة إلى نيويورك ولو استمر هذا الخلاف لكان لبنان سيرفض الاتفاقية”.