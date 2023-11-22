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ملاحقة قانونية للمتورطين بجرائم قانون الشراء

منذ 12 دقيقة
القضاء

القضاء - تعبيرية

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لفت مصدر أمني الى أن شعبة المعلومات في بيروت أجرت تحقيقات واسعة وتوقيفات، بناءً على طلب النيابة العامة التمييزية، بحق مرتكبين كانت شركة كهرباء زحلة قد تقدمت بشكوى جزائية بحقهم لتورطهم في جرائم إفشاء أسرار وظيفية وجرائم “قانون الشراء العام” والتدخل والتأثير على المنافسة بشكلٍ غير قانوني.

وأشار المصدر الى أن النيابة العامة التمييزية في بيروت أحالت على النيابة العامة الإستئنافية في البقاع محضر التحقيق الأول في هذه الشكوى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المرتكبين، واضاف: “ستبقى الأضواء شاخصة على هذا الملف نظراً لخطورة الجرم وتأثيره على مناقصة كبرى وشريحة إجتماعية واسعة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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