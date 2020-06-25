ملاحم في الضاحية أقفلت أبوابها لعدم القدرة على الشراء بأسعار مرتفعة

ملحمة
ملحمة

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معظم الملاحم في الضاحية الجنوبية أقفلت أبوابها، اعتبارا من اليوم إلتزاما بقرار نقابة اللحامين.

وفي جولة ميدانية، في بعض أحياء الضاحية، تبين أن نسبة كبيرة من الملاحم قد إلتزمت بهذا الإغلاق لعدم القدرة على شراء المواشي بسعر مرتفع نتيجة ارتفاع سعر الدولار الاميركي وتدني قيمة العملة الوطنية.

يشار الى ان الملاحم التي فتحت أبوابها اليوم، لان لدى أصحابها كمية من اللحوم من يوم أمس، وسيعمدون الى بيعها ويقفلون محالهم، لان سعر البيع الجديد يفوق القدرة الشرائية للمواطن، وعليه فأن البضاعة ستفسد ويضطرون الى رميها”.

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