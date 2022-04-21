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ملايين الدولارات.. “حزب الله” يطلب من إيران تمويلاً انتخابياً ضخماً

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 6:42 مساءً
عناصر من ميليشيا حزب الله-أرشيفية

عناصر من ميليشيا حزب الله-أرشيفية

صحيفة "عكاظ"
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كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة “عكاظ” السعوديّة، أنّ “كوادر قياديّة في “​حزب الله​” طلبت من مسؤولين في مكتب المرشد ال​إيران​ي ​علي خامنئي​، العمل على تخصيص مبلغ مالي ضخم لتمويل النّشاطات المرتقبة للحزب، مع اقتراب موعد ​الانتخابات النيابية​ في ​لبنان​ في شهر أيّار المقبل”.

وأوضحت أنّ “حزب الله” طلب من الإيرانيّين بذل أقصى جهودهم لتأمين مبلغ 25 مليون دولار كحدّ أدنى، إضافةً إلى الميزانيّة السّنويّة للحزب، على أن يُخصَّص هذا المبلغ لتمويل الشّخصيّات والأحزاب المتحالفة مع الحزب في السّاحة السّياسيّة، وتمويل الجهاز الإعلامي والأمني الّذي أنشأه الحزب وعمل على تجهيزه على مدى سنوات طويلة، بغية تعزيز موقعه في ​البرلمان اللبناني​”.

ولفتت المصادر إلى أنّ “حزب الله” قد أعرب عن تفهّمه للوضع الاقتصادي الصّعب في إيران، ما دام لم يتمّ بعد التّوقيع على ​الاتفاق النووي​، ولم يتمّ تحرير الأموال الإيرانيّة المجمَّدة في المصارف”، مبيّنةً أنّ “مع ذلك، قال مسؤولو الحزب في طلبهم إنّ تعزيز المكانة السّياسيّة لـ”حزب الله” في لبنان يستحقّ تمويلًا بهذا الحجم بل أكبر من ذلك، لأنّ من شأنه أن يساهم في تعزيز مكانة ​طهران​ بشكل غير مباشر، في مواجهة الجهات الأخرى الفاعلة على السّاحة السّياسيّة”.

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