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ملتقى التأثير المدني في مواكبة للتوقيفات والقمع: العدالة وإستعادة السِّيادة أساس المواجهة

منذ 43 دقيقة
ملتقى التأثير المدني في مواكبة للتوقيفات والقمع

ملتقى التأثير المدني في مواكبة للتوقيفات والقمع

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غرّد ملتقى التأثير المدني على حسابه “تويتر” تعليقاً على ما يجري مع أهالي ضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت ووليم نون والمنتفضين دعماً له والمطالبة بالإفراج عنه فكتب: “ليثِق الحكّام والمتحكّمون من ورائهم بقرارات الجمهوريّة الّلبنانيّة أنّ العدالة لا يُرهبها قمعٌ بالهراوات وبالأقنعة السّوداء الخبيثة” .
وأضاف:”المواجهة مفتوحة مع من قرّر اغتيال لبنان هويّة ودولةً.”

واستطرد قائلا:” إنُ إستعادة السّيادة أساس المواجهة، والشعب الّلبناني لن يركع. لنقرأ التّاريخ. للظّلم جولات وللحقّ كلّ الانتصار. الثورة القضائيٌة واجب أخلاق”.

وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ

#القضيَّة_اللُّبنانيَّة وبصورة تحكي أنّ “جريمة تفجير مرفأ بيروت مستمرة”.

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