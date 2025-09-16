الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
ملحم خلف: بيان القمة يحمل رمزية السند العربي الإسلامي للبنان

النائب ملحم خلف

النائب ملحم خلف

اعتبر النائب ملحم خلف، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أن “قمّة الدوحة عقدت في ظلّ احتدام إقليمي بالغ الخطورة”، آملاً في أن “يكون البيان الختامي للقمة فعّالًا، إذ تبقى العبرة في التنفيذ وفي مدى استعداد الدول لترجمة القرارات بطرق ملموسة”. واعتبر أن البيان “يحمل رمزية السند العربي الإسلامي للبنان بمواجهة ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي”.

وعن احتمال إجراء الانتخابات النيابية من دون أي تعديل، شدد خلف على “ضرورة عدم التفكير بتأجيل الاستحقاق الانتخابي للعام 2026 لأنّ أي فكرة تطال تأجيل هذه الانتخابات تعدّ مخالفة دستورية يتحملها كلّ من يريد ذلك، كما أن تأجيلها مناقض لمبادئ الديمقراطية ويشكّل وصمة عار للمجلس النيابي”.

وأشار خلف إلى أن “إذا كان لدى الحكومة اليوم مقاربة واضحة لتمكين اللبنانيين من معرفة كيفية إتمام الانتخابات إن لجهة الإصلاحات على مستوى الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة وانتخاب غير المقيمين فلتقدّمها أمام المجلس النيابي”.

