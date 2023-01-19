ملحم خلف من داخل الجلسة: أخجل من نفسي

يدخل لبنان في زوبعة مشاكل متعددة بين الانهيار اقتصادي والازمة الرئاسية دخولاً بالاجتماعية والمعيشية، وصولاً الى تعطيل التحقيقات بانفجار المرفأ، مع كل هذه الازمات لاتزال السلطة اليوم بموقع العجز الكامل عن الاصلاح.

هذا وقال النائب ملحم خلف في مستهلّ جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة: “أخجل من نفسي أن أكون نائباً اليوم فيما شعبي يُطالبني بطحين وخبز وحليب وكهرباء وماء… أخجل من نفسي أن أكون نائباً وأكرّر مشهديّة عبثيّة يتكرّر فيها العجز عن انتخاب رئيس”.

وأضاف: “مسؤوليتي الدستوريّة والتزاماً بما تفرضه عليّ مواد الدستور، سأبقى داخل قاعة المجلس النيابي مع النائبة نجاة عون ولن نخرج منها لحين إبقاء الجلسة مفتوحة لدورات متتالية لانتخاب رئيس إنقاذاً للديمقراطيّة”.