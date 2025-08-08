الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
ملحم خلف: نحن اليوم أمام لعبة أممٍ كبيرة تحمل مخاطر

منذ 14 دقيقة
النائب ملحم خلف

النائب ملحم خلف

رأى النائب ملحم خلف في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “ما تحقق في جلسة الحكومة أمس، هو خطوة تحتاج إلى استكمال للوصول إلى رؤية موحدة وموقف وطني راسخ يقيم الدولة القادرة العادلة التي تبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كاملة، بما يبعث الطمأنينة في نفس الشعب أمام المخاطر الكبرى التي تتهدد البلاد”.

ونبّه الى “أننا اليوم أمام لعبة أممٍ كبيرة تحمل مخاطر متزايدة من مشاريع تمددية وتغييرية لا يمكن مواجهتها إلا عبر موقف وطني جامع، لا بد من أن يترافق مع دعم حقيقي للجيش لتعزيز قدراته وتمكينه من الدفاع عن الوطن ودحر الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات، كما يجب تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى بما يضمن حماية سيادة لبنان وطمأنة شعبه”.

