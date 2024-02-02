ملحم خلف: نحن في حالة انقلابية مكتملة العناصر والأحداث والأوصاف

أكّد النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم الـ 379 لوجوده في مجلس النواب، أنّ “الحرب تتوسع على حدودنا الجنوبية، النزوح يتمدد على مساحة الوطن، الفراغ يتربع على رأس الدولة، يتغلغل في إداراتها، يعشش في مؤسساتها تعطيلا وانهزاما، الدولة تدمر، الإدارة تعطل… والناس متروكون، مسحوقون، معدومون”.

أضاف: “الخطر يكبر والأيام تتوالى وتتسابق مع الخطر الأكبر! الانقلابيون يرمون بوصلة الجمهورية ويقودون الوطن- تحت ستار الديموقراطية – في غياهب الديكتاتوريات الطائفية والمذهبية… يمعنون في الاستيلاء على السلطة، يهيمنون على مفاصل الحكم، يتفردون به، يتحكمون بمقدراته… يدمرون الدولة… يمارسون السلطات بفوضى غير مسبوقة، يديرونها بعشوائية مطلقة. يعطلون القضاء، يقوضونه، يستبدلونه بممارسات ملتوية، بأحكام عرفية خارجة عن سيادة القانون والحق والعدالة”.

وتابع: “انهم يعلقون احكام الدستور! إنهم يتسلطون ويسحقون الناس. نحن في حالة انقلابية مكتملة العناصر والاحداث والأوصاف والتصدي لها تكون في مواجهة مدنية: السبيل لاسترداد الدولة القادرة، العادلة، الحاضنة، وانتخاب رئيس للجمهورية يتبعه تكليف فتأليف حكومة فاعلة ناشطة فإصلاحات دستورية، اقتصادية، قضائية، اجتماعية تطمئن الناس وتعيد انتظام الحياة العامة”.