ملحم خلف يحذّر من دخول لبنان في دائرة الخطوط الحمر

منذ 6 دقائق
النائب ملحم خلف

النائب ملحم خلف

شدّد النائب ملحم خلف على “ضرورة احترام حق اللبنانيين غير المقيمين في المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة”، مؤكدًا أن “حرمانهم من هذا الحق يُعدّ مسًّا بمبدأ أساسي من مبادئ الديموقراطية”.

واوضح في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “هناك اقتراح قانون معجّل مقدَّم من تسعة نواب يقضي بتعديل آلية اقتراع المغتربين ليشمل كل المقاعد الـ128 كما جرى في انتخابات عام 2022، غير أن رئيس مجلس النواب لم يدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة العامة”.

وكشف أنه وجّه مع النائب إبراهيم منيمنة “مذكرة معلّلة لإدراج الاقتراح على جدول الأعمال، إلا أن هذه المذكرة أُهملت، ما يشير إلى غياب الاحتكام إلى القانون والدستور، ودخول البلاد في منطق التسويات وشدّ الحبال بدلًا من الاحتكام إلى المؤسسات الشرعية”.

وفي ملف حصرية السلاح، حذّر من “دخول لبنان في دائرة الخطوط الحمر”، داعيًا الدولة إلى “تحمّل مسؤولياتها في طمأنة جميع اللبنانيين بأنها دولة فاعلة وعادلة”.

