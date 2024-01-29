ملفات تربويّة على طاولة الحلبي وفرنجية.. وتأكيد على أهمية صون القطاع

التقى النائب طوني فرنجية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، حيث تمت مناقشة مختلف المواضيع التربوية الآنية المتعلقة بالقطاعين العام والخاص.

كما تم التأكيد خلال اللقاء، على أهمية صون القطاع التربوي وتوحيد الجهود بين مختلف الفرقاء المعنيين من أساتذة وإدارات وأهالي بهدف تأمين أفضل حظوظ تعليمية ممكنة للتلاميذ والحفاظ على حيوية القطاع التربوي.

كذلك، تابع المجتمعون ملف ترميم أبنية المدارس الرسمية في لبنان بشكل عام وقضاء زغرتا بشكل خاص وخطة الوزارة في هذا المجال.

كما تطرقوا إلى الإشكالية المتعلقة بالأساتذة المتقاعدين والمتعاقدين، بالإضافة إلى متابعة القانون المتعلق برواتب الأساتذة المتقاعدين.