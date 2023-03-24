ملفات تربويّة واقتصاديّة في السراي.. وتكثيف للجولات الرقابيّة في رمضان

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعين عقدهما في السرايا اليوم مطالب أساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية.

وفي هذا الإطار، اجتمع ميقاتي مع رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ووفد من الأساتذة، حيث تمّ البحث في “آلية دعم الأستاذ الجامعي والموظف فيها وتأمين الدعم المطلوب لصندوق التعاضد، وصيانة وإشغال المجمع وتأمين الأموال اللازمة لكي لا نقع في المشاكل ونأمل أن نسير بالاتجاه الايجابي لنتمكن من المحافظة على الجامعة اللبنانية”، وفق بدران.

بدوره، قال رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية انطوان شربل: “تطرقنا إلى موضوع الرواتب والنقل وصندوق التعاضد الذي يغطي الأساتذة والمتقاعدين ومطالب الجامعة المزمنة، من التفرغ في الملاك وغيرها، وأبلغناه بكل صراحة أن هناك سيناريوهات عديدة مطروحة على طاولة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أحلاها مرّ، ونتمنى ألا نصل إليها”.

أمّا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي حضر الاجتماع، فقال: “نحن كاتحاد عمالي يهمنا استمرارية الجامعة، وهي تكمن باستمرارية الأساتذة والهيئة الإدارية وأهمية إنصاف الأستاذ الجامعي وهذا ما سيحصل في القرارات التي ستتخذ يوم الإثنين المقبل والتي تشمل الجامعة اللبنانية”.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاقتصاد أمين سلام الذي قال بعد اللقاء: “قدمنا التهنئة للرئيس ميقاتي بحلول شهر رمضان وطمأناه إلى العمل الذي نقوم به لناحية استقرار أسعار الخبز بالرغم من الظروف الصعبة وعدم استقرار سعر الدولار، وبأننا خلال شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد سنكثف الجولات الرقابية، لأن السوق يفرض علينا واقعًا يحتاج إلى ضبط، وسنتابع العمل، ليس في هذه الفترة فقط، إنما هناك مرحلة انتقالية نعمل عليها على أمل أن يلتزم جميع التجار بضبط الأسعار بما يمثل هذا الشهر من قيم ونتمنى عليهم أن يرحموا الناس ويخافوا الله.

وقال: هناك معلومات وصلتني اليوم أن هناك دولا غربية وعربية قامت بتقديم عروضات خاصة للمسلمين على المنتجات الرمضانية لمناسبة شهر الصوم من خلال تخفيض الأسعار، فمن المعيب أن تقوم دول أجنبية بهذه الخطوة، بينما نحن نلاحق التجار لأنهم يريدون زيادة الأسعار. نتمنى أن تصل رسالتنا وأن يكون هذا الشهر شهر رحمة وبركة وفاتحة خير لاستقرار أكبر في البلد للأشهر المقبلة.

كذلك اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري، ثم مع وزير الصحة فراس الأبيض .