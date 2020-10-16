ملفات دولية ومحلية يحملها اللواء إبراهيم إلى واشنطن.. وهذه أهمها

في زيارة تحمل في طياتها الكثير من الملفات المهمة، وصل المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إلى واشنطن مساء الأربعاء، ومن المرجح أن يلتقي خلال زيارته التي ستمتد لـ 5 ايام مستشار الامن القومي روبرت او براين،ووزير الخارجية مارك بومبيو، ومسؤولا في السي اي اي ، وروبيرت برادلي رئيس The Atlantic Media، ومسؤولين اخرين.

ونقلت مصادر أميركية عن مسؤولين في واشنطن لصحيفة “الشرق الأوسط” أن زيارة اللواء إبراهيم تستهدف بالدرجة الأولى بحث ملف الرهائن الأميركيين المحتجزين في دمشق.

وأضافت أن إبراهيم قد يلتقي عدداً من المسؤولين الأميركيين، على رأسهم روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الذي يتولى شخصياً هذا الملف، مع احتمال أن يلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو، في حال كان سيبحث ملف لبنان المتشعب؛ خصوصاً في ظل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتي علق الرئيس اللبناني ميشال عون الاتصالات حولها.

وقالت تلك الأوساط إن وصول إبراهيم كان متوقعاً بعدما تمت الإشارة إلى دوره في إطلاق سراح سام غودوين الذي شكرته عائلته بالاسم، في الوقت الذي أشارت فيه جمعية «فولي فاونديشن» التي تعنى بقضايا الرهائن وجاءت تسميتها تكريماً للرهينة الأميركي جايمس فولي، إلى أنها ستقوم بمنح إبراهيم جائزة تقدير له بعد إطلاق سراح غودوين، وأن الجمعية كانت مهتمة جداً بدوره.

وتعتقد تلك الأوساط أن السبب المباشر لزيارة إبراهيم أنها تأتي أيضاً في سياق نجاح دوره في إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في اليمن، بعد الجولات المكوكية التي قام بها إلى دول الخليج، وخصوصاً زيارته الأخيرة إلى الكويت، وأن أوبراين سيلتقيه على هذا الأساس، مرجحة أن يتم طرح قضية الرهينة الأميركي في دمشق، أوستن بايس، التي يتوقع أن يطرح خلالها عرض من الرئيس السوري بشار الأسد لمبادلة إطلاق سراحه بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وفتح السفارة الأميركية، وتخفيف العقوبات المفروضة على النظام.