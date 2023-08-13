"ملفّات طارئة".. عبد الله يُناشد برّي "التدخّل"!

لفت النائب بلال عبد الله على منصة “إكس”، إلى أنّه “يبدو أن النصاب الميثاقي قد اختصر الجلسة التشريعية وبنودها”.

وأضاف عبد الله سائلًا: “أليس اعتماد 4 آلاف مليار لوزارة الصحة لمساعدة الوزير في تغطية غسيل الكلى والأدوية طارئًا؟ أليس إقرار العقد الشامل للأساتذة المتعاقدين ضروريًا للحفاظ على العام الدراسي الذي يجهد وزير التربية لإنقاذه”.

وختم عبد الله مناشدًا “الرئيس بري التدخّل”.

يبدو أن النصاب الميثاقي قد أختصر الجلسة التشريعية وبنودها!

اليس اعتماد ٤ آلاف مليار لوزارة الصحة لمساعدة الوزير في تغطية غسيل الكلى والادوية طارئا؟

اليس اقرار العقد الشامل للاساتذة المتعاقدين ضروريا للحفاظ على العام الدراسي الذي يجهد وزير التربية لأنقاذه؟

اناشد الرئيس بري التدخل — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) August 13, 2023