الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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"ملفّات طارئة".. عبد الله يُناشد برّي "التدخّل"!

منذ 18 دقيقة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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لفت النائب بلال عبد الله على منصة “إكس”، إلى أنّه “يبدو أن النصاب الميثاقي قد اختصر الجلسة التشريعية وبنودها”.

وأضاف عبد الله سائلًا: “أليس اعتماد 4 آلاف مليار لوزارة الصحة لمساعدة الوزير في تغطية غسيل الكلى والأدوية طارئًا؟ أليس إقرار العقد الشامل للأساتذة المتعاقدين ضروريًا للحفاظ على العام الدراسي الذي يجهد وزير التربية لإنقاذه”.

وختم عبد الله مناشدًا “الرئيس بري التدخّل”.

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