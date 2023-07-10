الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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ملفّ الغجر... مطلبٌ إسرائيليّ وهكذا ردّ لبنان

منذ 5 دقائق
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اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد، في السراي.

وأعلن بو حبيب بعد الاجتماع: “تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة الخيمة فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود”.

وعن القرار الاممي 1701 والتجديد لليونيفيل، قال: “سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تموز الحالي، وسيتم في آخر أسبوع من أب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة بأنني سارأسل الوفد اللبناني الى نيويورك”.

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