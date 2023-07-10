الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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ملفّ حاكمية مصرف لبنان... هذا هو الحلّ الأنسب

منذ ساعة واحدة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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أشار النائب السابق علي درويش إلى أن “موضوع حاكم مصرف لبنان حساس ودقيق ولا توجد مقاربة نهائية له”، معتبرا أن “الحل الأنسب ان يتسلم نائب الحاكم الأول الدكتور وسيم منصوري مهام رياض سلامة بعد انتهاء ولايته آخر هذا الشهر وذلك بموجب قانون النقد والتسليف، وهو ما لفت إليه نواب الحاكم في بيانهم التحذيري لأن لا أحد يمكنه تحمل المسؤولية إلا بتعيين حاكم أصيل”، معتبراً أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يسعى لإنهاء هذه المسألة بالأطر القانونية، إما عن طريق تعيين حاكم أصيل أو بتسلم نائب الحاكم الأول مكانه”.

وعمّا يحكى عن إمكانية التمديد للحاكم ونوابه الأربعة بعد تقديم استقالاتهم، رأى درويش، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أنه في ظل الوضع المأزوم وفي ظل الشغور الرئاسي فإن هذا الأمر “مسألة دقيقة جدًا، إذ كل ما يجري يؤخذ بالسياسة أكثر من أي أمر آخر، فهل مَن يتحمل تبعات التمديد بالحاكمية؟”.

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