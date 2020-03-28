ملف إعادة المغتربين: بري يهدّد .. و دياب: نحن مع العودة الآمنة لكل من يرغب

يعقد ​مجلس الوزراء​ الثلاثاء المقبل، في ​السراي الحكومي​، جلسة عند الساعة الثانية من بعد الظهر، لبحث المستجدات الناتجة عن اعلان التعبئة العامة، والبحث في الأوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان في ظل أزمة كورونا، بالإضافة إلى تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وكانت هناك فرصة للتداول بآخر التطورات المتعلّقة بوباء كورونا في لبنان، ومسار تطبيق الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في هذا الصدد استناداً إلى حالة التعبئة العامة المُعلنة والتي تمّ تمديدها حتى 12 نيسان المُقبل.

كما تمّ التداول في كيفية مساعدة اللبنانيين في الداخل والخارج، سواءً على مستوى المساعدات الاجتماعية التي ستقدّمها الحكومة، أو على مستوى الطلاب والمغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان.

وقد تم التداول في آلية تقديم المساعدات الاجتماعية، وتمّ التأكيد على ضرورة الإسراع فيها.

كما تمّ البحث في قضية اللبنانيين في الخارج الراغبين بالعودة إلى لبنان، حيث كان تأكيد من رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب على أنه والحكومة مع عودة كل من يرغب إلى الوطن، خصوصاً بعدما ثبُت أن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة اكتسبت ثقة داخلية وخارجية، وأثبتت فعاليتها.

وكرّر رئيس الحكومة موقفه السابق بتأكيده على العودة الآمنة للراغبين، خصوصاً أن وزير الصحة العامة مع لجنة الطوارىء يحضّرون آلية مناسبة لعودة آمنة من خلال إجراء الفحوصات اللازمة عندما تتأمّن الأجهزة والمواد المطلوبة.

كما تم التأكيد على أن هناك مسؤولية وطنية على الحكومة بأن تحمي اللبنانيين داخل لبنان من انتشار الوباء، وأيضاً أن تحمي اللبنانين المغتربين وتحتضنهم وفق معايير تحميهم وتحمي عائلاتهم ومجتمعاتهم وعودتهم الآمنة.

بري يرفع البطاقة الحمراء

وكان لافتاً تصعيد الرئيس بري في بيان ورد فيه “أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الإغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة لذا اذا بقيت الحكومة على موقفها ازاء موصوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة”.

مصادر مقرّبة من حزب الله اكدت لـ”المركزية” “اننا نعمل على ايجاد حلّ لمسألة إعادة اللبنانيين من الخارج قبل يوم الثلثاء، المهلة التي اعطاها الرئيس بري للحكومة لحلّ الموضوع.

وفيما كان من المُقرر ان يعقد وزيرا الخارجية ناصيف حتّي والصحة حمد حسن مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد الظهر لمتابعة قضية المغتربين اعلن عن ارجائه الى موعد يحدد لاحقا.