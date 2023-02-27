ملف الرئاسة بين جعجع وشيا: التغيير في أداء الحكم يبدأ من رأس الهرم

بحث رئيس حزب “القوّات” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة لدى لبنان دورثي شيا، ترافقها المستشارة السياسيّة سابنا باتيل، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، ورئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن جوزيف جبيلي وعضو المجلس المركزي مارك سعد، في المستجدات المتعلقة بالساحة اللبنانية- الإقليمية، ولا سيما أجواء اجتماع باريس الخماسي الأخير.

وتطرق الاجتماع إلى ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث أكد جعجع أمام شيا “أن المدخل الأساسي لأي إصلاح فعلي وتغيير في أداء الحكم يبدأ من رأس الهرم أي أن تتبوأ شخصية إصلاحية سيادية نزيهة سدّة الرئاسة لتنعكس ورشة إصلاح متسارعة على المستويات كافة.”

وبعد أن تداول المجتمعون في المناقشات الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي، تحدث رئيس القوات عن ملف التحقيق في انفجار المرفأ وما يسوده من عرقلة، حيث شدّد على ضرورة تأمين المساعدة الدولية لتأليف لجنة تقصي حقائق دولية جلاءً للحقيقة وإحقاقًا للعدالة.