ملف "القرنة السوداء" إلى القضاء العسكريّ.. وتحديد هوية مطلق النار على هيثم طوق

قرّر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إحالة ملف جريمة القرنة السوداء على القضاء العسكري، بعد أن يتسلّمه من التحقيقات العسكرية الأولية، وفق ما أفادت مصادر قضائية لـ “النهار”.

وذكرت المعطيات أنّ مناوشات حصلت في القرنة السوداء بين الطرفين قبل يوم من الحادث إثر قطع “نربيش” ماء، وتطوّرت في اليوم التالي إلى تبادل إطلاق نار أدّى إلى سقوط الضحية هيثم طوق، من جرّاء إصابته برصاص أطلق من بندقية زخاروف الروسية الصنع.

وأضافت أنّ التحقيق أبقى على 12 موقوفًا بينهم إثنين من بشري، فيما باقي الموقوفين من الطرف الآخر. وقد توصل التحقيق إلى تحديد هوية مطلق النار الذي أصاب هيثم طوق.

وذكرت أنّ المتاريس المرفوعة في تلك المنطقة هي قديمة العهد وموضوعة قبل حصول الحادث بكثير.​