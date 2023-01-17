ملف المرفأ... قاضيان فرنسيان التقيا عويدات في قصر العدل

التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف إنفجار المرفأ.

ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً غداً، ويحتمل أن يحضره المحقق العدلي طارق البيطار.

ويشار إلى أن تحقيقاً فرنسياً جارياً في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين بانفجار المرفأ.

وسبق أن أرسلت السلطات الفرنسية إلى القضاء اللبناني إستنابة مساعدة لا تزال من دون جواب بسبب كفّ يد المحقق العدلي عن متابعة التحقيق لجملة طلبات ردّ ودعاوى مخاصمة بوجه القاضي البيطار.