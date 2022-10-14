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ملف النازحين بين بو حبيب والسفيرة الأميركية

منذ 24 ثانية
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال “عبدالله بوحبيب”، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان “دوروثي شيا”، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب “فادي علامة” و مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وخلال اللقاء، طلب بوحبيب وعلامة من السفيرة شيا “المساعدة في تزويد لبنان بالأدوية التي يحتاجها خصوصا أدوية معالجة مرض السرطان “.

كما جرى عرض للتطورات والخطوات التي يتخذها لبنان في ملف النازحين لتعجيل العودة الآمنة لهم، والحد من استغلال المساعدات المخصصة لهم من قبل بعض الأشخاص غير المستحقين .

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