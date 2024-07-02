ملف النزوح السوري على طاولة البحث بين الخوري ونواب "لبنان القوي"

أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بعد اجتماع مع النواب من تكتل “لبنان القوي”، الى “أننا تباحثنا في أزمة الهجرة السورية الى لبنان، وكيفية معالجة هذه الأزمة على الصعيدين القانوني والقضائي، خصوصاً بالنسبة الى الأشخاص الذين لا يملكون مستندات قانونية تبرر وجودهم داخل الأراضي اللبنانية، علماً أن أعداداً كبيرة من السوريين الموجودين في لبنان يتحركون بسهولة متنقلين بين لبنان وسوريا”.

ولفت الخوري، الى أنه “يمكن القول إن كل الأسباب التي تمنع عودتهم الى سوريا قد زالت، مع الإشارة الى أن النواب الذين اجتمعنا معهم اليوم يتابعون هذه المساءلة مع كل الجهات المعنية ضمن الأطر المتعلقة بكل واحدة منها”.