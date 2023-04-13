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ملف تحسين رواتب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل!

منذ 8 دقائق
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” بأنّ ملف تحسين رواتب القطاع العام ضمن سيناريو منح راتبين للموظفين وزيادة بدل النقل يحطّ رحاله في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، كي يدرس بشكل مفصل، مع العلم أن وزراء بدأوا بتجهيز مقترحات لزيادة إيرادات الخزينة منها الأملاك البحرية، لا سيما أن منح زيادات مالية له انعكاساته، ومن دون مردود أو إيرادات لا يمكن تغطية الزيادات المرتقبة في حال إقرارها، لكن مصادر وزارية شددت عبر “اللواء” على أن المهم هو تغطية الرعاية الصحية بنسبة مرتفعة. وأكدت أن البت النهائي يعود لمجلس الوزراء.

إلى ذلك، أوضح رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جورج سركيس في تصريح لـ”اللواء” أن تعليق إضراب الموظفين جاء بناء على تمنّ من وزير المال يوسف الخليل في خلال فترة الأعياد.

وأوضح سركيس أنّ ما من قرار اتخذ إنما فتح المجال أمام التفاوض فحسب، معلنًا أن الظروف المعيشية للموظفين باتت ضاغطة. ومعلوم أن وزير المال رفض قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تخفيض بدل الكهرباء لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان على اعتبار أنه مخالف للقانون ولا سيما المادة ٧٥ من الموازنة العامة التي ألغت جميع الإعفاءات والرسوم والبدلات.

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