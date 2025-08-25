الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
ملف طرابلس التراثي بين رئيس البلدية ووزير الثقافة

رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة وزير الثقافة الدكتور غسان سلام

التقى رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، وجرى البحث في خطوات تكرّس طرابلس كوجهة ثقافية وتراثية، من خلال دعم آثارها وإحياء المدينة القديمة.

واكد سلامة خلال اللقاء، اهتمامه بهذا الملف، معلناً رعايته ل”مشروعين جديدين سيُطلقان قريباً، مع الاتفاق على تفعيل خان العسكر وإعادة إحيائه كمَعلم ثقافي بارز”.

وحضر الاجتماع المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، ورئيس اللجنة الثقافية في بلدية طرابلس المهندس باسم زودة، والمستشار الدولي جاد تابت، إلى جانب أعضاء مؤسسة “طرابلس القديمة” الدكتورة لبنى مسقاوي والمهندس منذر حمزة والأستاذة ريما سليمان.

