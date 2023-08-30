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ملف كامل عن أوضاع المطار.. ماذا كشف الصادق؟

منذ 41 دقيقة
وضاح الصادق

وضاح الصادق

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كشف النائب وضاح الصادق، أنّ العمل جارٍ من أجل تحضير ملف متكامل حول الإهمال والفساد في مطار رفيق الحريري الدوليّ.

وقال الصادق على حسابه عبر منصة “إكس”: “نعمل على تحضير ملفّ متكامل عن مطار رفيق الحريري الدولي، يشمل الإهمال والفساد والرشاوى والفلتان وغياب المراقبين الجويين، بالإضافة إلى تقرير الاتحاد الأوروبي وخطورة وضع المطار على اللائحة السوداء”.

كما أعلن الصادف أنّه سوف يعقد موتمرًا صحافيًا “قريبًا جدًّا لوضع النقاط على الحروف”.

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